Североморск замаскируют дымовой завесой

В связи с проведением на Северном флоте мероприятий боевой подготовки, которые пройдут с 14 по 20 сентября, планируется проведение учения по аэрозольной маскировке в ЗАТО г.Североморск.

Аэрозольная маскировка будет производиться нейтральными составами, не оказывающими влияние на состояние жизни и здоровья населения.

Во время проведения учения по аэрозольной маскировке возможно ухудшение видимости. В период проведения учения лучше воздержаться от проветривания жилых и служебных помещений.