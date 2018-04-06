Североморск занял первое место среди ЗАТО Мурманской области

Североморск занял первое место среди закрытых административно территориальных образований в рейтинге органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области в части деятельности по содействию развития конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в 2017 году.

Рейтинг был сформирован по поручению губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Важнейшее место в нем заняли показатели, связанные с развитием малого и среднего предпринимательства, реализацией инвестиционных проектов, развитием негосударственного сектора в социальной сфере, эффективностью реализации муниципального инвестиционного стандарта и целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование». Отдельно учитывалось мнение предпринимателей и потребителей региона о состоянии конкуренции и качестве продукции.