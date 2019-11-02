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Мурманская область. Арктика02.11.19 15:35

Североморская «десятка» получала на юбилей сертификат на приобретение лабораторного оборудования по физике и химии

Педагоги умеют не только обучать и воспитывать детей, но и торжественно отмечать юбилейные даты в жизни своего учебного заведения. Пример тому - педагогический коллектив средней школы № 10. 30 октября они чествовали в Музейно-выставочном комплексе флотской столицы ветеранов школы, развернув там экспозицию, посвященную 60-летию учебного заведения, а 1 ноября в Доме детского творчества имени Саши Ковалева провели торжественное собрание с награждением лучших педагогов и концертными номерами, с которыми выступили не только учащиеся школы и сами педагоги, но и воспитанники Детской музыкальной школы и профессиональные артисты ансамбля песни и пляски Северного флота.

34 педагога этой школы, имеющие общий трудовой стаж 618 лет, обучают 710 юных североморцев, готовя их к взрослой жизни, передавая им свои знания. 17 из них имеют высшую квалификацию, 6 педагогов родились в Североморске, а 8 окончили 10-ю школу, куда вернулись после окончания педагогических вузов. Они успешно представляют свою школу в конкурсах «Учитель года» не только на городском, но и на областном и Всероссийском уровне.

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков отметил, что средняя школа № 10 развивается вместе с городом. В ней собран по-настоящему звездный коллектив педагогов. Он поблагодарил их за нелегкий, но так нужный обществу труд и вручил педагогам Почётные грамоты и благодарственные письма, а средней школе № 1- сертификат на приобретение лабораторного оборудования по физике и химии.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев поздравил педагогов от имени депутатов представительного органа власти флотской столицы и вручил награды от имени Министерства образования и науки Мурманской области.

Начальник Управления образования Юлия Гладских также не оставила без наград педагогов, отметив их огромный вклад в обучение и воспитание школьников.

Директор Североморской Централизованной библиотечной системы, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Ольга Ефименко отметила, что у библиотечной системы флотской столицы на протяжении десятилетий складываются самые тесные отношения. Она преподнесла необычный, но интересный подарок: дайджест статей, которые были в разные годы посвящены средней школе № 10, подготовленный библиографами ЦБС Североморска.

Взрослые выпускники школы подготовили к юбилею шуточный видеофильм, который показали на большом экране.

А завершилось торжество песней, который исполнил сводный хор педагогов и школьников. 

 

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