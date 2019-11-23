Североморская городская организация профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России отметила 75-летие

Созданная в годы Великой Отечественной войны 14 октября 1944 года она носила название Профсоюзный групповой комитет Ваенга-Грязная. Название Ваенга носил нынешний Североморск, а Губа Грязная – пос`лок Сафоново.

Нынешнее название Североморский профсоюз обрёл в 2011 году, объединив гражданский персонал частей и соединений Североморского гарнизона, сил Северного флота, Войск Воздушно-космической обороны и других частей. В настоящее время этот профсоюз насчитывает 39 профсоюзных организаций, в которые входят более трех с половиной тысяч человек.

Поздравляя членов профсоюза с юбилеем, председатель Североморской городской организации профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России Сергей Кошкарев отметил вклад организации в защиту прав членов профсоюза, в организацию культурно-массовых мероприятий.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев поздравил членов профсоюзной организации от имени главы ЗАТО г. Североморск и депутатского корпуса.

Он напомнил слова Президента России Владимира Путина, который сказал о профсоюзах: «Там, где профсоюзные организации действуют активно, и вместе с тем ответственно, содержательно, создают эффективные системы коммуникаций между трудовыми коллективами и работодателями, результативно решаются вопросы, связанные с повышением заработной платы, улучшением условия труда, отдыха».

Евгений Алексеев отметил присущий профсоюзам дух коллективизма, энтузиазм, сплоченность, которые всегда будут востребованы. Профсоюз является единственной организацией, имеющей право по закону и на деле представлять интересы и защищать права работников перед работодателем. Он пожелал профсоюзной организации роста рядов, успехов в защите прав членов профсоюза.

Подарком профсоюзной организации стала картина с изображением церемонии развертывания самого большого в России Знамени Победы на Приморской площади.

От имени депутата Мурманской областной Думы Юрия Шадрина членов профсоюза поздравила Мария Олейник.