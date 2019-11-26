Североморская школа № 8 стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая сельская школа-2019», а руководитель учреждения - Жарикова Вера Юрьевна - отмечена почетным знаком «Лучший директор-2019».

Всероссийский конкурс «100 лучших школ России» - один из наиболее значимых общественных наград в области образования, которую получают лучшие школы страны, добившиеся наиболее высоких результатов и успехов в образовании. Он стал продолжением доброй традиции проведения конкурса «100 лучших вузов России» и «Ректор года» среди высших учебных заведений страны, а также конкурса «100 лучших ссузов России» и «Директор года» среди учреждений среднего профессионального образования, которые проходят, начиная с 2006 года.

Лауреатам конкурса вручается золотая медаль «100 лучших школ России» в различных номинациях, подтверждаемая дипломом. Золотой медалью награждаются лучшие школы страны, добившиеся наиболее высоких результатов и успехов в образовании. Руководителю учреждения вручается почетный знак «Директор года-2019».