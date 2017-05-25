Североморские библиотекари отметят День библиотек

26 мая, общероссийский День библиотек, в Центральной городской библиотеке им. Л. Крейна флотской столицы состоится праздничное мероприятие, посвященное профессиональному празднику, на котором будут чествовать лучших работников североморской библиотечной системы.

МБУК Североморская центральная библиотечная система в 2016 году стала лауреатом двух значимых конкурсов – «Сто лучших товаров России» и «Лучшая услуга Мурманской области». Североморская ЦБС обслуживает почти 39 тысяч пользователей. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в ЗАТО составляет 53,2%, что выше показателей Мурманской области на 3,7% и по России в целом на 16,2%.

В 2016 году в Североморске на базе Отдела электронных ресурсов ЦГБ имени Леонида Крейна был организован виртуальный читальный зал Национальной электронной библиотеки с целью обеспечения свободного доступа граждан ко всем изданиям, хранящимся в фондах российских библиотек изданиям, - от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений.