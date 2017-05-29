Североморские дзюдоисты привезли во флотскую столицу российские и зарубежные награды

23 мая в Санкт-Петербурге состоялся один из самых престижных турниров в России - юношеский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина. Соревнования проходили в СК «Сибур-Арена» и собрали 400 сильнейших юношей и девушек до 15 лет со всей России.

В этих соревнованиях принимали участие ребята из ЗАТО г.Североморска. В весовой категории до 44 кг. в ходе упорной борьбы Елизавета Соколовская завоевала бронзовую награду. А в весовой категории до 52 кг. бронзой также порадовала Дарья Яковлева.

Спортсмены были награждены эксклюзивными медалями, дипломами и ценными подарками.

А 27 мая в городе Рованиеми (Финляндия) состоялся открытый Баренц Кубок по дзюдо с участием 4 стран (Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция). В турнире приняло участие 200 спортсменов, в числе которых были ребята из ЗАТО г.Североморска, которые все вернулись с медалями.

В упорной борьбе в весовой категории до 25 кг 2-е место занял Максим Долинский. Проиграл только одному сопернику из Костамукши (Республика Карелия). А также, в весовой категории до 50 кг 3-е место занял Роман Рябцев.