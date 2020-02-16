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Мурманская область. Арктика16.02.20 08:00

Североморские кадеты почтили память воинов-интернационалистов

Вчера в кадетском корпусе флотской столицы вспоминают своего ученика, выпускника тогда ещё школы-интерната. Митинг состоялся на территории образовательного учреждения. У памятной доски Игорю Портненко – почётный караул.

Игорь Портненко проходил службу в Афганистане, был снайпером в составе ограниченного контингента советских войск. В последнем бою уничтожил 20 моджахедов. Погиб в апреле 1983 года. Ему было почти 20 лет. Орден Красной Звезды Игорь Портненко получил посмертно. Он награждён также почётным знаком «Воин-интернационалист» и медалью «От благодарного афганского народа».

Память воина-афганца на митинге почтили минутой молчания, возложили цветы к мемориальной доске. Патриотическому воспитанию подрастающего поколения в североморском кадетском корпусе уделяют большое внимание. Поддерживают тёплые отношения с матерью воина-афганца Евгенией Крючковой.

- Договариваемся с мамой Игоря Портненко. Когда у неё есть свободное время, она с удовольствием приезжает, рассказывает нашим кадетам про своего сына. Очень показательно, что после таких встреч многие ребята хотят быть похожими на него. Они никогда не видели его, не знали, но до такой степени прониклись историей этого человека, - рассказывает заместитель директора североморского кадетского корпуса Станислав Цыганков. 

15 февраля - 31 годовщина вывода советских войск из Афганистана. Многолетняя война унесла жизни 15 тысяч человек. Из них три тысячи – это наши земляки, жители Мурманской области. Североморские кадеты уверены, что уроки истории нужно обязательно помнить - без них не будет будущего!

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