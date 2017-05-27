Североморские кадеты проходят стажировку на Северном флоте

На базе соединений Северного флота проходят практику кадеты Североморского кадетского корпуса. Учащиеся 5-го класса посетили отдельный морской инженерный батальон морской инженерной службы СФ. Там они ознакомились с историей батальона, сформированного в годы Великой Отечественной войны, с боевыми традициями части. Военные инженеры рассказали ребятам об участии в учениях Северного флота, проводимых в том числе в континентальной Арктической зоне и на островах Северного Ледовитого океана, а также об инженерной очистке мест сражений на территории Мурманской области периода войны, проведении утилизации взрывоопасных предметов.

Кадеты 6-х и 7-х классов прошли стажировку в управлении поисковых и аварийно-спасательных работ СФ. Здесь они познакомились с техническими характеристиками водолазного и спасательного снаряжения. Кадетам также представилась уникальная возможность выйти в море на спасательном буксирном судне «Чикер» и применить на практике знания морского дела.

На следующей неделе кадеты 8-х и 9-х классов будут участвовать в военно-полевых сборах на базе отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота. Программмой сборов предусмотрено проведение практических занятий по огневой, тактической подготовке и радиационной, химической и биологической защите, а также преодоление полосы препятствий.

Как сообщает пресс-служба Северного флот, учебная практика воспитанников Североморского кадетского корпуса направлена на ознакомление с условиями военной службы в воинских частях, на надводных кораблях Северного флота, получение первичных навыков в навигации, метеорологии, а также по борьбе за живучесть корабля и спасению на море, выполнение нормативов по разборке и сборке оружия, стрельбе и прохождению полосы препятствий.