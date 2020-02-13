Североморские медики проводят новые виды операций с использованием современного оборудования

Хирургическое отделение ЦРБ – многопрофильное. С приобретением нового оборудования у специалистов появились и новые возможности. Теперь операции, ради которых пациентам приходилось ездить в областной центр, проводят в Североморске.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Антон Косенков, в 2019 году количество операций удалось повысить в полтора раза, расширить линейку лапароскопических вмешательств - за год их было выполнено более сорока. Сейчас в распоряжении медиков - современные лапароскопические стойки, оборудование для видеоопераций.

Жители Североморска уже оценили новые методы лечения. Операции прошли успешно, пациенты чувствуют себя хорошо.

Кадры – ещё один важный для ЦРБ вопрос. Не так давно штат больницы пополнился новыми врачами - урологом и ЛОРом. Они также проводят современные операции по своим направлениям.

В арсенале оториноларинголога - эндоскопическая лор-стойка и лор-комбайн. Аппаратура помогает диагностировать и лечить лор-патологии, а также удалять ушные пробки и даже вскрывать и чистить фурункулы. С новым оборудованием врач может проводить как осмотры, так и операции под местной анестезией у детей и взрослых.

Ещё одного специалиста - сердечно-сосудистого хирурга - в ЦРБ Североморска ждут уже в марте.