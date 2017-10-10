Североморские спортсменки завоевали «золото» в турнире по самбо среди девушек

Воспитанницы североморского клуба восточных единоборств «БУДОКАЙ Мастер» и мурманской ДЮСШ №4 завоевали «золото» открытого турнира по самбо «Надежды самбо» среди девушек.



По информации сайта газеты «Североморские вести», в турнире, состоявшемся в Коле 7 октября, приняли участие 60 спортсменок, что для самбо Заполярья довольно много, отмечают тренеры. За медали боролись самбистки из Мурманска, Североморска, Кольского района, Кандалакши, Полярных Зорь, Заозерска, а также Пскова.



Две североморские спортсменки - Злата Севастьянова и Ангелина Асафова - завоевали золотые награды в своих весовых категориях.



