Североморские волейболисты – чемпионы!

В Североморске подвели итоги «Северного тура памяти замечательных людей». В церемонии награждения принял участие глава муниципалитета Владимир Евменьков.

«Северный тур памяти замечательных людей» - соревнования, которые проходят во второй раз и уже традиционно - сразу на нескольких площадках - в Североморске, Кировске и Костомукше. В каждом городе волейболисты играют в память о своём герое. Во флотской столице турнир посвящён Александру Павловичу Абрамову – он руководил городом на протяжении шести лет, был поклонником волейбола.

- Хорошо, что этот турнир очень интересный, живой, а главное люди в нём играют по-настоящему увлечённые волейболом. Мне очень отрадно, что соревнования в память об Александре Павловиче живут и я надеюсь, они будут продолжается ещё много лет, - поделилась впечатлением вдова экс-мэра Североморска Ольга Абрамова.

В этом году в соревнованиях приняли участие спортсмены Мурманской области и республики Карелия – шесть ветеранских команд. Начались соревнования в Кировске, продолжились в Костомукше. Игры в спорткомплексе «Богатырь» стали финальным аккордом турнира.

За третье и четвёртое места в воскресенье сражались Костомукша и Клуб ветеранов волейбола Мурманска. Удача оказалась на стороне карельских волейболистов - счёт встречи 2:0. Ну а за золото соревнований сыграли мурманская команда МАГЭ и североморский «Водоканал». На победу наши земляки были настроены решительно. Они выиграли два турнира на выезде – в Кировске и Костомукше – поэтому стать лучшими и в родном Североморске было делом чести.

- У нас на площадке никто не дрожит, в команде опытные игроки – мы уверенно играем. И результаты соревнований говорят сами за себя. Хотя соперники, на самом деле, были сильными, - рассказал капитан команды «Водоканал» Александр Каменев.

- Порадовала и победа наших волейболистов, и организация турнира. За это хочется сказать спасибо Александру Каменеву и его дружной команде. Соревнования прошли на высоком спортивном уровне. Ну а то, что Кубок второй год подряд остаётся в Североморске – для нас отдельный повод для гордости. Всем участникам турнира хочется пожелать, чтобы спортивный накал не спадал, но в нём всегда бы побеждали североморцы, - отметил глава ЗАТО Владимир Евменьков.