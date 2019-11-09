Североморские волейболисты продолжают покорять спортивные вершины

Три победы подряд одержала волейбольная команда «Североморскводоканал» этой осенью. Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков вчера поздравил спортсменов.

В октябре североморцы выиграли в Москве впервые проводившийся отраслевой турнир «Кубок чистой воды». В ноябре североморцы приняли участие в «Кубке Г.Н. Лазарева» в г.Костомукше. В этом соревновании состязались 24 команды из Карелии и Мурманской области. У мужчин в категории 40+ участвовали 6 коллективов, среди которых не было равных «Водоканалу», одолевшему всех своих соперников.

Турнир в Костомукше по договоренности стал частью триединых соревнований, проходящих под названием «Кубок замечательных людей». Один из его этапов состоялся в Североморске и был посвящен памяти Александра Абрамова. Еще один этап прошел в Кировске. По итогам этих трех самостоятельных турниров «Кубок замечательных людей» завоевала волейбольная команда нашего ЗАТО.

Состав команды победителей: Александр Каменев, Юрий Радзивилов, Сергей Субботин, Александр Петков, Владимир Пасниченко, Александр Фадеев, Василий Мишанов, Сергей Соловьёв, Иван Кравцов, Олег Афанасьев.

Таким образом, североморские волейболисты завоевали в течение краткого промежутка времени три спортивных трофея.

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков пообщался с командой, вручил спортивную экипировку и пожелал дальнейших успехов. В ближайшие дни «Североморскводоканал» примет участие в первенстве Северного флота.