Североморские волейболисты снова первые

27 мая сборная команда Североморска по волейболу победив коллег из Апатит и Кировска, каждую со счётом 3:0, заняла 1 место в III межмуниципальном турнире по волейболу, посвященном 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Команду к соревнованиям готовил тренер Алексей Мосин, а вошли в нее Евгений Апостолов, Анатолий Громов, Александр Каменев, Юрий Мороз, Владимир Музыка, Александр Петков, Любовь Сурядова. В этом турнире в отличие от двух предыдущих не принял участие глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов.

Всех участников турнира, завоевавших для Североморска очередной кубок, поздравил и наградил грамотами глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов. Каждому волейболисту он вручил памятные сувениры.

Глава ЗАТО предложил следующий турнир провести в Североморске.

- Безусловно, мы проведём турнир на достойном уровне, - сказал Александр Абрамов.