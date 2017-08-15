Североморские юнармейцы принимают участие в соревнованиях финала Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

Финала Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» будет проходить 15 августа в парке «Патриот» в Московской области. За кубок «Победы» поборются более 600 юнармейцев со всей страны.

Участники финала были отобраны по итогам региональных этапов. Теперь в течение четырех дней им предстоит побороться за звание лучшей команды в 6 дисциплинах военно-спортивного и интеллектуального характера. В каждой команде – 10 юношей и девушек от 14 до 17 лет.

Ребята должны показать свои таланты в конкурсе «Визитная карточка», класс строевой подготовки и строевой песни в конкурсе «Статен в строю, силен в бою», показать свои знания военной истории России в викторине «Ратные страницы истории Отечества». Затем их ждет военизированная эстафета с преодолением специальной полосы препятствий, испытание меткости на «Огневом рубеже» и в финале – военно-тактическая игра «Дорога победителей», содержащая элементы всех конкурсов.

Игра проводится в России на протяжении более 20 лет. За это время была создана обширная сеть региональных и муниципальных этапов игры. В 2014 году финал «Победы» прошёл в Туле, в 2015 году – в Севастополе, в 2016 году – в Волгограде. Ежегодно в региональных этапах принимают участие свыше 3 тысяч человек.