Североморские юнармейцы приняли присягу

Ещё нет и двух лет с момента создания, зарегистрированного 29 июля 2016 года Всероссийского военно-патриотического общественного движения Юнармия, а оно уже завоевало авторитет у молодого поколения россиян. Свидетельство тому церемония принятия в юнармейцы юных североморцев на борту ордена Нахимова тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», которым командует капитан 1 ранга Владислав Малаховский.

В кают компании в присутствии командующего Северного флота адмирала Николая Евменова, вице-адмирала в отставке Юрия Бояркина, председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск подполковника в отставке Евгения Алексеева, адмиралов и офицеров Северного флота и экипажа крейсера клятву юнармейцев произнесли ребята средних школ №№ 5, 8и 9.

Знаки юнармейцам вручали офицеры ТАРКР «Петр Великий».

Командующий Северного флота адмирал Николай Евменов, поздравляя юнармейцев, подчеркнул, что клятва юнармейца сродни военной присяге.

«Многие из вас свяжут свою судьбу со службой в армии и на флоте, мы с удовольствием примем вас в свои ряды», - сказал Николай Евменов.

Вице адмирал Юрий Бояркин призвал юнармейцев на любом посту честно служить Родине.

Успехов в учебе, в волонтерском движении, в получении первоначальных навыков военной подготовки пожелал ребятам и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, поздравивших юнармейцев с принятием присяги от имени главы ЗАТО г.Североморск Николая Евменькова и всего депутатского корпуса.

Тем, кто пройдёт школу юнармейцев будет проще вынести тяготы и лишения срочной службы. Ведь не случайно, гимном юнармейцев является песня: «Служить России», припев которой завершается словами: «Мы будем верою и правдою служить России».

Многие из ребят вступили в юнармейцы, видя пример в своих родителях, которые служат на Северном флоте и в соединении Воздушно-космической обороны.

В рядах юнармейцев ребята научатся крепкой дружбе, взаимопомощи, сформируют свои нравственные ценности, научатся любить свою Родину, пройдут школу воспитания на славных боевых традициях армии и флота.

Юнармия уже насчитывает около 200 тысяч человек, настоящих юных патриотов нашей страны. И североморские ребята стали частицей этой большой армии.