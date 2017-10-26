Североморских пятиклассников посвятили в кадеты на борту флагмана Северного флота

Вчера на борту флагмана Северного флота – тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учеников 5 класса североморской школы-интерната, на базе которой создан подшефный штабу Северного флота кадетский корпус. 24 мальчишки хором произнесли клятву кадета и, преклонив колено, поцеловали Андреевский флаг.



С посвящением в кадеты школьников поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. Он призвал их хорошо учиться, хранить верность кадетскому братству и быть настоящими патриотами своей страны. Вице-адмирал Николай Евменов выразил уверенность, что из нынешних кадетов вырастут достойные офицеры, которые продолжат службу на Северном флоте.



На память о церемонии кадетам были вручены командирские часы и напутствия. Посвящение в кадеты североморских школьников проходит на кораблях Северного флота с 2002 года. Нынешняя церемония стала шестнадцатой.



