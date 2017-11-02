Североморский центр социального обслуживания населения получит грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Североморский комплексный центр социального обслуживания населения стал победителем конкурса инновационных социальных проектов, направленных на распространение эффективных социальных практик. Они обеспечивают оказание адресной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Всего на конкурс поступило 259 заявок из 67 субъектов Российской Федерации. По результатам экспертизы победило 60 заявок с рейтинговой оценкой от 80 до 98,5 балла.

Проект «Особым детям – особая забота» стал победителем в номинации «Наставничество» с рейтинговым показателем 89,5. Грантовая поддержка фонда составит 1,4 млн рублей.

«Проект способствует формированию предпосылок для успешной социализации детей-инвалидов в обществе. Развитие творческих способностей, коммуникативных навыков, расширение социально-полезных связей, укрепление семейных отношений, повышение эмоционального фона участников – ожидаемые результаты проекта», – отметил директор учреждения Владимир Бирюков.