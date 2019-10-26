Североморский духовой оркестр выступил на главной площади Киркенеса

Вчера в норвежском Киркенесе, во время юбилейных мероприятий приуроченных к празднованию 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Восточного Финнмарка, духовой оркестр «Юниор-бэнд» североморской детской музыкальной школы имени Э.С. Пастернак выступил на главной площади города в составе сводного коллектива российских и норвежских музыкантов.

В рамках проведения юбилейных мероприятий состоялся пеший марш по центральным улицам Киркенеса, возложение цветов к памятнику советским воинам-освободителям и торжественная церемония, которая прошла на центральной площади города. В официальной церемонии приняли участие король Норвегии Харальд V, премьер-министр северного королевства Эрна Сульберг, министр иностранных дел России Сергей Лавров, его норвежская коллега Ине Мари Эриксен Сёрейде, мэр Сёр-Варангера Руне Рафаэльсен, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, командующий Северным флотом Александр Моисеев, глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, общественные деятели, ветераны Второй мировой войны.

Накануне североморские и норвежские музыканты дали совместный концерт в местном спортивно-культурном комплексе, который оборудован в искусственной пещере.

Детский духовой оркестр «Юниор-бэнд» был образован в 2007 году. В составе оркестра - учащиеся эстрадного отделения и отделения духовых и ударных инструментов. Оркестр - дипломант VII Областного фестиваля «Музыкальные фантазии» (г. Североморск, 2014 г .), городских и школьных фестивалей, участник многих концертов в Мурманской области. Ранее - в 2018 году в рамках долгосрочного международного сотрудничества ЗАТО г. Североморск и коммуны Сер-Варангер, оркестр «Юниор-бэнд» выступил в концертной программе совместно с коллективом Детского духового оркестра Школы культуры г. Киркенес.

Оркестр ведёт большую концертно-просветительскую работу и входит в число наиболее ярких творческих коллективов Мурманской области.