Мурманская область. Арктика03.05.18 11:29
Североморский суд продлил срок содержания под стражей заместителя начальника спецуправления МЧС
Прокуратурой города Североморска поддержано ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области о продлении срока содержания под стражей в отношении заместителя начальника ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России», обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
Североморским районным судом ходатайство удовлетворено, срок содержания под стражей продлен на 2 месяца, а всего до 8 месяцев, то есть по 28.06.2018 года.
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