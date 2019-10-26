Североморское отделение Всероссийского общества слепых отмечает 65-летие

В Доме творчества молодёжи флотской столицы состоялось торжественное мероприятие, посвященное 65-летию Североморского отделения Всероссийского общества слепых. Эта организация, которую возглавляет Валентина Ханецкая, насчитывает 98 человек, из них 5 детей.

Председатель Мурманской организации Всероссийского общества слепых Виктор Чернов не только поздравил североморцев с праздником, но и вручил Благодарственные письма тем, кто постоянно помогает обществу. Среди награжденных первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов, организатор волонтерского движения во флотской столице, начальник Управления культуры Ольга Обухова, руководитель Североморского межрайонного центра социальной поддержки населения Ирина Жуковская, руководитель Центра досуга молодёжи Нелли Петрова, заведующая библиотекой № 2 Ольга Никуличева и Валентина Ханецкая.

В свою очередь членов Общества слепых с 65-летием поздравили первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов и председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, вручившие Валентине Ханецкой подарки.

Евгений Алексеев отметил, что в жизни случаются трагедии. Кто-то теряет слух, зрение, становится инвалидом после травм. В этой ситуации справиться с настигшей бедой непросто. Можно впасть в отчаяние, а нужно, преодолевая трудности, продолжать жить. В этих условиях справиться с постигшей бедой помогают общественные организации, и одна из них – Общество слепых, отмечающее 65-летие.

«Спасибо вам за то, что вы бескорыстно помогаете друг другу справиться с постигшим вас недугом, живете активной, насыщенной жизнью», - сказал Евгений Алексеев. Он пожелал членам Общества слепых успехов, добра, благополучия, а, главное, здоровья.

Перед членами общества слепых выступили сестры Галкины, Алиса Попова, Энвер Мамедов, у которого в этот день был день рождения. Это событие не оставил без внимания депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, директор ООО «Вертикаль» Игорь Соловьев, вручивший Энверу подарок, а его маме цветы. Он же выступил спонсором проведения данного мероприятия.