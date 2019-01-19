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Мурманская область. Арктика19.01.19 08:20

Североморскому МФЦ – 5 лет

Свой первый 5-летний юбилей отметило Муниципальное бюджетное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г. Североморск, которым руководит Елена Завадская.

Поздравить коллектив, который два последних года признается лучшим в Мурманской области в номинации «МФЦ с количеством окон больше 5» пришли глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, руководитель Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин.

В своем докладе Елена Завадская отметила, что за пять лет работы МФЦ количество предоставляемых услуг возросло с 26 до 255, а услугами специалистов МФЦ ежегодно пользуются около 75 тысяч североморцев. Производительность одного окна МФЦ возросла в два с лишним раза. В МФЦ созданы комфортные условия для оказания услуг жителям флотской столицы, и для работы персонала, проводятся торжественные церемонии вручения жилищных сертификатов и паспортов. Перечень услуг учреждения постоянно растёт. С 1 августа 2018 года в учреждении можно оформить разрешение на въезд в ЗАТО, в списке воспользовавшихся сервисом — уже более 9 тысяч человек. А с 1 февраля 2019 года в МФЦ можно будет подать документы на получение ИНН.

Владимир Евменьков поблагодарил сотрудников МФЦ за отличную работу, за высокое качество оказываемых услуг, а Елену Завадскую за то, что она сумела создать прекрасный, трудоспособный, профессионально подготовленный коллектив. «МФЦ востребован горожанами, североморцам такое учреждение нужно. Центр «Мои документы» стал не просто местом, где можно быстро и качественно получить федеральные, государственные и муниципальные услуги, а центром жизни, фактором жизни Североморска», - отметил глава ЗАТО г.Североморск, обращаясь к коллективу учреждения.

Владимир Евменьков вручил коллективу МФЦ ценный подарок -  компьютер, а отличившимся сотрудникам Почетные грамоты и Благодарственные письма.

Тимур Лапин подчеркнул, что из 18 МФЦ Мурманской области североморский является лучшим, примером для других аналогичных учреждений.

Юрий Шадрин отметил, что работа МФЦ повышает качество жизни во флотской столице. Он вручил Почетные грамоты и Благодарности Мурманской областной Думы.

Евгений Алексеев поздравил коллектив МФЦ не только от себя, но и от имени всех депутатов представительного органа власти флотской столицы. Он подчеркнул, что главная оценка качества работы МФЦ не только высокие места, завоеванные МФЦ в областном конкурсе, но и та оценка, которую дают ему жители Североморска. А они впечатляют. По итогам анкетирования, которое провели сотрудники МФЦ, 97% опрошенных заявителей удовлетворены доступностью информации. 99% опрошенных заявителей считают удобными помещения отделений МФЦ. В целом качество предоставления услуг в МФЦ оценили «отлично» 92% опрошенных, а «хорошо» – 5%. Среди опрошенных заявителей удовлетворены оказанием услуг 90%.

Понятно, что такие результаты – это итог работы всего коллектива МФЦ. Но пределов совершенству нет. Нужно стремиться к еще более высоким результатам, - сказал Евгений Алексеев. Он вручил Благодарственные письма Совета депутатов ЗАТО г. Североморск отличившимся сотрудникам МФЦ.

Со словами поздравления выступила и Ирина Жуковская, вручившая от имени Североморской территориальной избирательной комиссии награды сотрудникам МФЦ, которые оказывают помощь в проведении избирательных кампаний, а также, от имени ГОКУ «Североморского межрайонного центра социальной поддержки населения».

Со словами поздравлений выступила и начальник Управления Пенсионного фонда России в Североморске Елена Мельниченко.

Елена Завадская, в свою очередь, поблагодарила представителей организаций и учреждений, которые тесно сотрудничают с МФЦ в интересах жителей флотской столицы.

После проведения торжественного собрания сотрудники МФЦ разошлись по рабочим местам, чтобы вновь оказывать услуги жителям флотской столицы.

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