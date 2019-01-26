Северян агитировали присоединяться к движению свободных путешественников

В гостях у мурманчан были Саша Уикенден – сооснователь движения свободных путешественников «Sunsurfers» и Надежда Насырова - представитель «Sunsurfers» в Казани. У девушек солидный опыт путешествий: Саша 6 лет путешествует по миру нон-стоп и посетила более 60 стран на 4 континентах, а Надежда объехала 30 стран.

Во время путешествий девушки общаются с местным населением, познают разные культуры, участвуют в волонтёрских проектах, работают удалённо и ведут здоровый образ жизни.

Встреча проходила в формате диалога. Свободные путешественники рассказали о том, как начать путешествовать самостоятельно, как преодолеть страхи начинающего путешественника. Мурманчане узнали об университете сансерферов, который поможет получить знания о существующих онлайн - профессиях и удаленной работе, волонтерских программах, новых методах изучения иностранных языков.

Саша и Надежда поделились своим опытом совмещения работы и путешествий, рассказали о личном онлайн - бизнесе и дали советы участникам встречи.

В Мурманской области свободные путешественники были впервые. За несколько дней они успели посетить Ловозеро, Печенгский район, Териберку и прониклись симпатией к суровой природе и открытым душевным северянам.