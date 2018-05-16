Северян и гостей области убедительно просят соблюдать правила поведения на водных объектах

Региональный комитет по обеспечению безопасности населения обращает внимание жителей и гостей Мурманской области на соблюдение мер безопасности при отдыхе на водных объектах. Купание на водоемах Кольского полуострова категорически запрещено по санитарным нормам – вода даже в самые жаркие дни не прогревается выше 18 градусов. При купании очень быстро наступает переохлаждение организма и судороги.



К сожалению, ежегодно на реках и озерах области гибнут люди. Уже в этом году в Кандалакшском районе при купании в реке один человек утонул.



С любителями отдыха на лодках и рыбаками нередко происходят несчастные случаи со смертельным исходом из-за несоблюдения ими мер безопасности на воде.



Так, 13 мая при сплаве по реке Тулома перевернулась байдарка, и только благодаря действиям пожарных и спасателей байдарочник был спасен и доставлен в больницу.



Жителей и гостей области убедительно просят соблюдать правила поведения на водных объектах, в местах массового отдыха и на территориях, прилегающих к водным объектам, не купаться и внимательно следить за поведением детей вблизи водоемов.