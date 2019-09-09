Северян научат одевать японское кимоно – юката

В рамках проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области осуществляют свою деятельность 12 общественных объединений. Одной из самых удивительных является Мурманская областная общественная организация японской культуры «Япония в Мурманске». Руководитель организации Руми Фукусима объединила любителей японского языка и культуры и с удовольствием рассказывает о Стране Восходящего Солнца, ее традициях, особенностях национальной кухни и костюма.

29 сентября Мурманская областная общественная организация японской культуры «Япония в Мурманске» приглашает прекрасных дам на мастер-класс по надеванию «Юката(кимоно)».

Юка́та (яп. 浴衣, «одежда для ванны») — традиционная японская одежда, представляющая собой летнее повседневное хлопчатобумажное, льняное или пеньковое кимоно без подкладки. Несмотря на значение слова, использование юкаты не ограничивается только ношением после ванны и являются обычным явлением в Японии в течение жарких летних месяцев.

Не упустите возможность почувствовать себя японкой! Количество участников всего 5 человек. Необходима предварительная запись по телефону +7911-340-53-57.

Мероприятие состоится в Доме дружбы 29 сентября с 16.00 до 17.00.