Северян поздравили с Днём защитника Отечества

В областном Дворце культуры имени Кирова вчера состоялся торжественный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. С наступающим праздником северян поздравила губернатор Марина Ковтун.

В летописи нашей страны воинская слава всегда занимала особое место, отметила глава региона.

«Что такое Отечество? Это твой дом, твои дети, жена, мама, близкие. Твоя улица, твой поселок, города, страна. Это всё, что у тебя в сердце. Настоящий мужчина никогда не предаст то, что у него в сердце. У нас потрясающая страна. Вся её история – это история славных побед людей, искренне любящих свою Родину», – сказала Марина Ковтун.

Почитание воинской доблести в России – это не просто традиция. Это глубокое и живое чувство, корни которого – в нашей генетической памяти, уверена Марина Ковтун. «Народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе», - процитировала губернатор знаменитые слова маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Наше родное Кольское Заполярье – край в военной шинели. Эта земля была рубежом, который так и не смогли одолеть гитлеровцы. Она и сегодня – неприступная крепость, боевой форпост России на крайнем Северо-Западе. Отсюда Северный флот несёт свой неусыпный дозор за всей Русской Арктикой, подчеркнула Марина Ковтун.

Глава региона поздравила земляков с наступающим праздником, с отдельными словами благодарности обратилась к ветеранам и пожелала всем крепкого и нерушимого мира.

С поздравлениями в адрес защитников Отечества обратился глава регионального парламента. «День защитника Отечества – особенный праздник для каждого россиянина. Он объединяет многие поколения сильных духом, верных долгу мужчин, всех, кто служил или служит в Вооруженных Силах России, – отметил Сергей Дубовой. – Мы гордимся прошлым, настоящим своей страны и уверены в ее славном будущем. Ведь славные армейские традиции готовы продолжить молодые ребята – кадеты, курсанты. Им еще предстоит служба в армии, но они уже сейчас готовы защищать свою Родину. Пусть они будут достойны ратных и трудовых подвигов своих отцов и дедов!»

Свои творческие номера гостям праздника представили коллективы областного Дворца культуры и ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота.