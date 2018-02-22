Северян приглашают на конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги»

25 февраля на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».

В мероприятии примут участие ансамбли бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из городов: Петрозаводск, Гатчина, Пушкин, Мурманск, Мончегорск, Полярные Зори, а также поселка Никеля.

Состоятся конкурсные просмотры, во время которых ансамбли представят танцевальные номера в следующих номинациях: танцевальные композиции «Вальс, вальс, вальс», танцевальные композиции отечественной программы, танцы европейской программы, танцы латиноамериканской программы и шоу-номера.

Жюри будет оценивать сценическую культуру, оригинальность балетмейстерских решений, исполнительское мастерство и соответствие хореографической композиции музыкальному материалу.

В 16.00 состоится гала-концерт конкурса и торжественное награждение победителей.

Все участники награждаются дипломами. Победителям вручаются дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой номинации по возрастным категориям. Гран-при конкурса присуждается коллективу, который набрал наибольшее количество баллов.