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Мурманская область. Арктика18.12.19 14:16

Северян приглашают на Международный праздник плотницкого искусства

С 21 по 23 декабря в Никеле состоится Международный праздник плотницкого искусства. Участниками станут 23 народных мастера, которые занимаются резьбой по дереву, капу, лозоплетением, берестой. На мероприятие приедут умельцы из Мурманска Апатитов, Никеля, Кандалакши, Мончегорска, Кировска, Ревды, Ловозера, Великого Новгорода, Кондопоги и Пудожа (Карелия), Кириллова (Вологодская область).

Участникам предстоит пятичасовой конкурс плотницкого мастерства по номинациям «домашняя утварь», «скульптура», «деревянная игрушка», «функциональные предметы быта». Для гостей праздника будет работать выставка-ярмарка и пройдут демонстрационные мастер-классы.

Победителей определит компетентное жюри, председатель которого – кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России Юлия Иванова (Москва). В состав жюри вошли заслуженный работник культуры Республики Карелия Дмитрий Москин, народный мастер России Владимир Ярыш (Великий Новгород), член Союза дизайнеров России Татьяна Ваян (Петрозаводск), директор Детской художественной школы № 1 Оксана Васильева (Никель), старший научный сотрудник Мурманского областного художественного музея Наталья Клишина.

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