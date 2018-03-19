Северян приглашают принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области до 15 апреля т.г. принимает заявки на участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, планируемых на мемориальном комплексе «Долина Славы» 6 мая. Заявки принимаются по установленной форме, факс (815-2) 42-62-03, e-mail: mvpmk@gov-murman.ru.

В связи с повышенной интенсивностью движения транспортных средств, связанной с проведением мероприятий на мемориальном комплексе «Долина Славы», расположенном в районе км 1458 автомобильной дороги Р-21 «Кола» будет введено прекращение движения для всех категорий транспортных средств на участке автомобильной дороги Р-21 «Кола» км 1456- км 1458 посредством установки соответствующих временных технических средств организации дорожного движения - 6 мая - с 10.00 до 16.00 и временного прекращения движения для грузовых транспортных средств на участке км 1429 – км 1470 – 6 мая - с 8 до 18 часов.