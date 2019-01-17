Северян радует активный рост цен на привычные продукты питания

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 10 по 14 января текущего года увеличение цен отмечено на морковь (на 2,9%), пшено (на 2,6), яблоки (на 2,3), белокочанную капусту (на 1,9), сливочное масло (на 1,3), картофель (на 1,1), репчатый лук (на 0,9), а также на свинину, кроме бескостного мяса (на 0,5%).

Вместе с тем куриные яйца подешевели на (1,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.