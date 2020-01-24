Северян в декабре порадовало снижение цен на сахарный песок, а огорчил рост стоимости услуг железнодорожного и воздушного транспорта

Как сообщает Мурманскстат, в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров отмечено увеличение цен на отдельные виды плодоовощной продукции: свежие огурцы и помидоры (соответственно на 19,4% и 8,4%), яблоки (на 7,6), чеснок (на 6,8), виноград (на 5,3), картофель (на 4,6), столовую свёклу (на 4,3), репчатый лук, апельсины (на 3,2%).

При этом подешевели бананы (на 4,6%), лимоны (на 3,1), груши (на 2,1), морковь (на 2,0%).

Возросли цены на гречневую крупу (на 8,4%), куриные яйца (на 4,2), горох и фасоль (на 2,7), зефир, пастилу (на 2,6), разделанную мороженую рыбу, кроме лососёвых пород (на 1,8), бескостную свинину (на 1,6), подсолнечное масло (на 1,3), натуральный пчелиный мёд (на 0,9), пшеничную муку, сливочное масло (на 0,8%).

Снизились цены на сахарный песок (на 5,7%), пшено (на 2,0), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,2%).

По группам непродовольственных товаров подорожали меха и меховые изделия (на 0,9%), медицинские товары (на 0,7), табачные изделия, персональные компьютеры (на 0,4%).

Снижение цен отмечено на фотоаппараты (на 1,1%), телерадиотовары (на 0,2%).

Среди услуг наблюдалось увеличение стоимости услуг железнодорожного и воздушного транспорта (соответственно на 18,2% и 2,7%), ремонта и пошива одежды (на 1,1), медицинских услуг (на 0,7), ветеринарных услуг (на 0,2%).