Северяне добиваются повышенной зарплаты через суды

Решение Конституционного суда РФ – в жизнь!

На мартовском заседании комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения депутаты подняли тему защиты прав предпринимателей и их работников в связи с принятием федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и Постановления Конституционного Суда РФ от 7.12.2017 № 38-П. Как финансово защитить бизнес – неизвестно, работники пытаются защитить себя сами — через суд.

Позицию бизнеса депутатам представил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Дмитрий Барышев, позицию наёмных работников по итогам работы горячей линии — заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости населения Ксения Зинатуллина.

Предприниматели идут на уловки

Дмитрий Барышев считает, что северяне, занятые в бюджетной сфере, окажутся в более выгодной ситуации, потому что обеспечением их трудовых прав займутся люди государевы. Они изыщут средства на исполнение законодательных новшеств в региональном бюджете, да и федеральный центр арктические районы в беде не оставит. Госпредприятия в любом случае получат какие-то преференции, их обеспечат государственными заказами. Сложнее в этой ситуации бизнесу, особенно – малому и индивидуальным предпринимателям, ведь им финансовой и правовой помощи пока ждать неоткуда. Экономическая эффективность их работы будет стремиться к нулю, поэтому работодатели при исполнении решения Конституционного суда и трудового законодательства в части выплаты минимальной заработной платы (МЗП) не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) пустятся на всяческие ухищрения, чтобы сохранить рентабельность и не «прогореть». Такой вывод бизнес-омбудсмен сделал по результатам опросов, проведённых в ряде муниципалитетов Мурманской области.

Например, в ЗАТО г.Североморск предприниматели отвечают: нет необходимости поднимать зарплату, поскольку она изначально была высокой, — 7%, вынуждены сокращать штат – 19,5%, переведут работников на 0,5 ставки – 15%, предложат оформить индивидуальное предпринимательство (ИП) и перейти на работу по договору – 7%, нет наёмных работников – 26%, закроют бизнес – 26%.

В Мончегорске ситуация такая: на состоянии бизнеса необходимость исполнения указанных норм не отразится никак – 15%, придётся сокращать работников – 31%, закроют бизнес –15%, повысят цены на продукцию и услуги – 38%.

Помимо опроса конкретных предпринимателей, Дмитрий Барышев отправил официальные запросы в муниципальные структуры, занимающиеся развитием предпринимательства, и в различные объединения предпринимателей и фонды поддержки малого и среднего бизнеса. По этим каналам получил следующее: в Ловозере – необходимость исполнения законодательных новелл сокращает число субъектов малого бизнеса, в Апатитах – приходиться сокращать рабочее время сотрудников предприятий, в Ревде, Кандалакшском районе и практически во всех муниципалитетах в основном – те же самые проблемы.

На этом фоне уполномоченному по делам предпринимательства показалось странным недавно поступившее предложение от межведомственной комиссии по привлечению иностранных работников в регион и использованию их рабочей силы (её куратор – областной комитет по труду и занятости населения) – рассмотреть возможность удовлетворения двух заявок. Одна поступила из московского филиала китайской компании, занимающейся возведением коммуникаций и строительством, другая – от фирмы из Петербурга. Заявки о привлечении в Мурманскую область в 2018 году иностранных работников, которые, в случае положительного решения, прибудут из Боснии, Сербии, Хорватии и Китая. Заработная плата по специальностям для работников из нынешних стран бывшей Югославии предлагается такая: кладовщик – 45 тысяч рублей, пекарь – 45 тысяч рублей, учётчик – 40 тысяч рублей, официант – 30 тысяч рублей. Для китайцев предусмотрена средняя зарплата — более 27 тысяч рублей в месяц. Это больше МЗП в регионе при исполнении решения Конституционного суда о северных надбавках. И здесь у бизнес-омбудсмена возникают вопросы: в чьих карманах будет оседать часть заявленной зарплаты и куда станет отчисляться НДФЛ – явно не в бюджет региона? По его мнению, здесь налицо – начало освоения северных территорий вахтовым методом, да ещё гражданами чужих государств.

Что можно сделать в сложившейся ситуации, как помочь бизнесу в Арктической зоне? Ответа на эти вопросы Дмитрий Барышев не знает.

«В Мурманской области – 25 исполнительных органов государственной власти, в штатных расписаниях которых в среднем по 20–50 сотрудников, — заметил уполномоченный. – Они пока никаких решений не предложили. Как можно ожидать что-то от меня, работающего в одном лице? У меня ещё даже штат, спустя полгода работы, не сформирован, и средства на него не выделяются».

Северян лишают работы

Заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости населения Ксения Зинатуллина рассказала о содержании звонков, поступивших от наёмных работников по горячей линии. «Поступившие к нам обращения были очень точечные, анонимные, поэтому сделать по ним какой-то анализ вряд ли возможно», — кратко резюмировала она перед представлением своей информации.

В частности, анонимно лаборанты Мурманского государственного технического университета сообщили о проблеме федеральных бюджетников, работающих в Мурманской области. Если регионалам с увеличением зарплат помогут из областной казны, то кто обеспечит рост МЗП сотрудникам федерального подчинения?

Старший помощник прокурора Мурманской области Вера Михайлова пояснила, что проблемой будут заниматься по обращениям трудящихся.

Необходимость проведения горячей линии вызвана тем, что на информационный портал регионального правительства поступили жалобы от работников внебюджетной сферы. Жаловались на то, что не получают с 1 января 2018 года заработную плату в полном объёме, как это требуется по решению КС и в соответствии с постановлением правительства РФ об МЗП не ниже МРОТ. Губернатор Марина Ковтун дала в этой связи поручение комитету по труду прояснить ситуацию и представить ей конкретную информацию по предприятиям в полном объёме. Поскольку у комитета нет контрольно-надзорных полномочий, люди с проблемой зарплат туда не обращаются, сказала Ксения Зинатуллина. Поэтому объявили о горячей линии, на которую за 3 дня поступило 124 обращения.

Северяне жаловались не только на зарплату, не соответствующую новым требованиям, но и на её задержку (в частности, на Беломорской нефтебазе). Говорили о переводе режима работы на 0,5 ставки. Конкретно по МРОТ поступили 24 обращения.

«Самое главное – определить, никто не платит, а почему не платит, — сказала зампредседателя комитета по труду. – До доклада губернатору созвонились с областной прокуратурой с тем, чтобы обсудить – что можно сделать в данной ситуации. Информация для прокурорской проверки представлена неисчерпывающая, но прокуратура пошла навстречу, сама заполнила пробелы и обещала провести надзорно-контрольные мероприятия».

Было отмечено, что нарушений, скорее всего, намного больше, чем можно было узнать из горячей линии, поэтому полного обзора проблем она не даёт. После 1 мая решено провести ещё одну горячую линию по этой теме.

Выяснилось, что работников принуждают писать заявления о переводе на полставки. Поступило много жалоб от продавцов торговой сети «Яблочко», говорили о грядущем сокращении на 2 тысячи человек. Работодатели этих магазинов и других предприятий пытаются оформить сокращения, как увольнения по собственному желанию. Правовую оценку этому явлению даст прокуратура.

По закону работодатели обязаны уведомлять о предстоящих сокращениях комитет по труду. Сейчас есть официальная информация о сокращении 376 человек из дорожно-строительных компаний и ОАО «Апатит», которое, кстати сказать, недавно заявляло об окончании череды массовых сокращений. 51 человека комбинат планирует уволить в марте-апреле, из них 25 обещают трудоустроить на другое место работы, 15 работников по возрасту проводят на пенсию. Дальнейшая судьба оставшихся без работы северян трудоспособного возраста будет отслеживаться комитетом по труду.

По торговым сетям говорят об официальном сокращении 276 человек, неофициально – бог весть. Ритейлеры сообщают, что это происходит вследствие реорганизации, в дальнейшем уволенные будут трудоустроены, и ситуация, мол, не такая угрожающая, как её представляют работники.

В комитете по труду отмечают, что по вопросу невыплаты зарплаты в полном объёме с января текущего года северяне стали обращаться в суд. Минздрав сообщил о трёх таких заявлениях. Администрация Оленегорска — о 6 таких исках к муниципальным учреждениям, администрация Терского района – о 45 исках. Всего заявлений в суд от работников по всему региону – 95. Пока. Общая сумма заявленных требований – 1 млн 605 тысяч рублей. Люди хотят получить доначисления до величины заявленного МРОТ с «полярками» и коэффициентом. Уже удовлетворенно 25 таких исков в пользу работников. Массового порядка подачи заявлений в суд нет, но никто не гарантирует, что не будет.

Также комитет по труду сделал запрос в налоговую службу о том, наблюдается ли рост НДФЛ в связи с необходимостью увеличения зарплаты. Ответа ещё не получено, обещают – после мая.

На базе Пенсионного фонда давно действует рабочая группа, собирающая информацию о начислении зарплаты ниже минимума. Его сотрудники готовы продолжить сотрудничество и перенастроить свой программный продукт для сортировки информации, необходимой комитету по труду и занятости населения.

Екатерина СЕРЕГИНА.

«Региональная политическая газета».