Северяне легко поддались на известные уловки мошенников – лжесотрудников банка

Трое жителей региона были обмануты мошенникам по одной схеме. На телефоны потерпевших пришло смс-сообщение с информацией об оплате услуг с их банковских карт. Позвонив по телефону указанному в смс-сообщении, им отвечал якобы представитель банка.

Лжесотрудник банка пояснял, что для проверки информации и отмены операции, ему необходимы реквизиты банковской карты.

Северяне сообщали информацию необходимую злоумышленнику, после чего с их карт было списано в общей сложности около 18 тысяч рублей.

По фактам телефонных мошенничеств возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.