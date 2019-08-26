Северяне могут выбрать дороги, которые будут отремонтированы в 2020 году

На оперативном совещании, которое состоялось сегодня в правительстве Мурманской области, врио губернатора Андрей Чибис поручил своему заместителю Ольге Кузнецовой заблаговременно подготовиться к дорожной ремонтной кампании 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с учетом включения Колы в агломерацию «Мурманская».

«До 20 сентября при активном участии муниципалитетов и мониторинге мнения людей необходимо составить перечень участков дорог для проведения ремонтных работ в 2020 году. Предлагаю максимально задействовать возможности интернет-ресурсов: портала «Наш Север» и «Карты убитых дорог» ОНФ», – подчеркнул Андрей Чибис.

Докладывая о ходе работ этого года в рамках нацпроекта, Ольга Кузнецова сообщила, что из 14 объектов ремонта на территории Мурманской области работы полностью завершены на девяти, на остальных – находятся в завершающей стадии: ведётся обустройство обочин, нанесение разметки. Такая же картина в городе Мурманске – на 18 из 27 объектов работы завершены. На трех объектах ведется обустройство тротуаров, остальные также близки к завершению.

Все работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут завершены к 1 сентября, заверила Ольга Кузнецова. Заместитель губернатора напомнила, что строгое соблюдение сроков – условие выделения федеральным центром дополнительных средств на ремонт дорог.

«Как только работы по национальному проекту будут завершены, максимальные усилия должны быть направлены на реализацию региональной программы дорожных ремонтов», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона поручил Ольге Кузнецовой жестко контролировать сроки и качество дорожного ремонта, итоги дорожной кампании будут подведены на следующем оперативном совещании, которое состоится 2 сентября.