Северяне организовали клуб для азартных игр под видом продажи векселей

По данным следствия, в период с 22 мая 2017 года в нарушение федерального закона РФ от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», в одном из домов по ул.Советская города Полярный ЗАТО Александровск, под видом продажи векселей с использованием подключенных к сети «Интернет» компьютеров, незаконно проводились азартные игры.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Работает следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к проведению азартных игр.