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Мурманская область. Арктика30.09.17 18:40

Северяне отметили Всероссийский день ходьбы массовым стартом в Долине Уюта

Сегодня на главной спортивной площадке Мурманской области – Долине уюта – проходили центральные старты Всероссийского дня ходьбы. Его участники преодолели дистанции в 500, 2000 и 3000 метров. Наряду со спортсменами-профессионалами на старт вышли любители и ветераны спорта, юные северяне, люди с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Личным примером ценности здорового образа жизни на дистанциях пропагандировали призёр Олимпийских игр, чемпион мира по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Алексей Петухов, губернатор Марина Ковтун, заместители главы региона Алексей Тюкавин, Роман Дурягин и Анатолий Векшин, руководители и сотрудники органов власти региона, депутаты Мурманской областной Думы.

«Ходьба – самый доступный вид спорта. Наверное, поэтому многие относятся к ней не всерьёз. Думаю, вы со мной согласитесь – совершенно зря! Каждый из тех, кто сегодня выйдет на старт, может много рассказать о том, как ходьба изменила качество его жизни, добавила здоровья, бодрости, оптимизма», – сказала Марина Ковтун.

В этом году Всероссийской день ходьбы проходит в регионах России уже в третий раз. Основная цель мероприятия – популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, а также пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.

Организатором мероприятия выступает Олимпийский комитет России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и региональными олимпийскими советами.

По предварительной оценке, в Мурманской области во Всероссийском дне ходьбы приняли участие около 1500 северян.

 

 

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