Северяне помнят: состоялся большой праздничный концерт к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

В Мурманской области продолжаются мероприятия, посвященные 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Вчера вечером во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся большой праздничный концерт. Приглашения на него получили ветераны, участники и дети Великой Отечественной войны, труженики тыла, их близкие, представители общественных организаций, волонтеры Победы, кадеты, школьники и студенты.

Открыли программу театрализованным прологом творческие коллективы «Кировки». С помощью искусства – хореографии, вокала, музыки, актёрского мастерства – артисты рассказали эмоциональную историю происходившего в годы Великой Отечественной войны на Крайнем Севере.

Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота исполнил для гостей свои лучшие номера. В концерте приняли участие и воспитанники детской студии прославленного коллектива.

В завершении концерта от имени правительства Мурманской области с годовщиной Победы в Заполярье собравшихся поздравил заместитель губернатора Евгений Никора: «75 лет – совсем немного для истории, но очень много для отдельной человеческой жизни. Все меньше с нами ветеранов, уходят хранители живой памяти о Великой Отечественной войне, о подвигах своих товарищей. Наша обязанность – не дать прерваться эстафете, сохранить правду о войне и передать ее следующим поколениям», – сказал Евгений Никора, а также прочёл стихотворение Николая Манацкова «Алёша».

Сегодня же вице-губернатор Евгений Никора провёл приём ветеранов и участников Великой Отечественной войны, в котором приняли участие не только жители Мурманской области, а также гости – делегация Московского комитета ветеранов войны. Среди них и те, кто воевал в Заполярье.

«Нет слов, чтобы передать им всю нашу благодарность и почтение. Общение с ветеранами – это большое счастье, это дорогого стоит, это позволяет прикоснуться к истории понять, как дорого нам далась эта Победа», – поделился эмоциями от встречи с ветеранами Евгений Никора.