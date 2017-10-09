Северяне попрощаются с Людмилой Ивановой 12 октября

Мурманский арктический государственный университет переживает в эти дни невосполнимую утрату - безвременную смерть доцента кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Людмилы Львовны Ивановой. Людмила Львовна была беззаветно преданным своему делу блестящим профессионалом и любимым преподавателем нескольких поколений студентов.

Соболезнования в связи со смертью Людмилы Львовны выразила губернатор Марина Ковтун. В телеграмме, направленной главой региона на имя ректора МАГУ Андрея Сергеева, отмечается, что смерть Людмилы Ивановой стала тяжелой утратой для университета, для заполярной высшей школы, для культуры Мурманской области

«Весть о внезапной смерти Людмилы Львовны Ивановой болью отозвалась в наших сердцах. Людмила Львовна была беззаветно преданным своему делу блестящим профессионалом, высококлассным специалистом в области истории и теории литературы, ярким театральным критиком, любимым преподавателем нескольких поколений студентов», - говорится в телеграмме главы региона на имя ректора.

Прощание с Людмилой Львовной, организованное её коллегами, состоится в четверг, 12 октября, в 10.30 в театре Северного флота, который она бесконечно любила.

Светлая память этому очень мудрому, творческому, интересному человеку!