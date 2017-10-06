Северяне примут участие в областном интеллектуально-творческом очно-заочном конкурсе «Интеллектуальный марафон»

8 октября в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной интеллектуально-творческий очно-заочный конкурс «Интеллектуальный марафон».

Дети и молодёжь с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 35 лет из Мурманской области представят жюри работы в номинациях «Литературное творчество», «Музыкальное творчество», «Театральное творчество» и «Изобразительное творчество» на тему «Наш дом – планета Земля!».

В рамках конкурса состоится познавательный поединок «Кольский полуостров – земля тайн, загадок и легенд». Северяне решат кроссворды, ребусы, шарады и головоломки, а также ответят на вопросы викторины.

Все участники конкурса будут награждены дипломами и памятными сувенирами. По результатам работы жюри в каждом поединке и возрастной группе будут присуждены дипломы I, II и III степени.

Мероприятие направлено на развитие художественного творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование интереса к познавательной деятельности и художественному творчеству, формирование экологической культуры через творческую деятельность.