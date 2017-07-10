Северяне примут участие в тематическом вечере «Желаем Вам!»

Иван Харитонович Самый прекрасный День рыбака был при Субботине, мере Мурманска и Дмитриенко - губере. Это в 2010 году. Тогда на стадионе был прекрасный концерт, фонтаны били, Нептун со свитой на машине приезжал - гр Комментарий к новости: В Мурманске на День рыбака Нептун не пришёл

skromnij опять в депутаты директора и врачи лезут, как это надоело Комментарий к новости: Депутаты разные нужны, депутаты разные важны