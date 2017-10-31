Северяне приняли участие в литературной экскурсии «Летит, летит по небу клин усталый…»

В Городской библиотеке г.Гаджиево прошла литературная экскурсия «Летит, летит по небу клин усталый…», посвященная Празднику белых журавлей. В этот день жители России и других стран отдают дань памяти погибшим на полях сражений за свободу своей Родины. Такое поэтическое название появилось благодаря одноименному стихотворению дагестанского поэта Расула Гамзатова. Именно он и стал основателем этого замечательного памятного дня.

Участники встречи с помощью электронной презентации и видеосюжетов познакомились с жизнью и творчеством поэта. Особое внимание библиотекари уделили одному из значимых эпизодов жизни Расула Гамзатовича – участию в траурных мероприятиях, посвященных 20-й годовщине ядерной бомбардировки Хиросимы. Впечатления и переживаемые чувства поэта нашли отражение в поэтических строках произведения «Журавли», впоследствии ставшее песней и литературным праздником.

Праздник «Белых журавлей» проходит в разных городах и странах. Он символизирует не только светлую память о погибших, но и надежду на мир без войны. В этот день звучат стихи и песни. Представить атмосферу этого праздника ребятам помогли одноклассники, которые прочитали стихотворения Расула Гамзатова и других поэтов.