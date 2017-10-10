Северяне приняли участие в праздничной программе «Душа как прежде молода»

В рамках декады пожилого человека Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих провела праздничную программу «Душа как прежде молода» в первичной организации Всероссийского общества слепых города Апатиты и Комплексном центре социального обслуживания населения города Мурманска.





Гости программы приняли участие в веселых конкурсах и играх, спели песни, потанцевали и прочитали стихи. Украшением мероприятия стали музыкальные номера в исполнении юных участников.