Северяне приняли участие в тематической беседе «В гармонии с собой и миром»

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих провела в доме-интернате для престарелых и инвалидов тематическую беседу «В гармонии с собой и миром», посвященную Международному дню слепых.

Сотрудники библиотеки рассказали собравшимся о жизни великих французов, чья деятельность способствовала облегчению жизни слепых людей в обществе: о Луи Брайле - создателе рельефно-точечного шрифта для письма и чтения, об основателе первых школ для незрячих Валентине Гаюи и родоначальнике белой трости - англичанине Джеймсе Бигсе.