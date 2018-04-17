Северяне продолжают попадаться на удочку интернет-мошенников

В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестное лицо под предлогом продажи двух прицепов завладело его деньгами в сумме более 50 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что, просматривая в сети Интернет объявления о продаже автомобильных прицепов, он нашел подходящее предложение на одном из сайтов бесплатных объявлений. Северянин позвонил по указанному в информации телефону и узнал, что в качестве предоплаты необходимо перевести денежные средства. Неизвестный выслал мужчине номер банковской карты для перевода денег. После совершения всех платежных операций злоумышленник перестал выходить на связь. Товар потерпевший так и не получил. Он понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.

Полицейскими установлено, что связь поддерживалась по абонентскому номеру, зарегистрированному в Санкт-Петербурге. В настоящее время по данному факту проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».