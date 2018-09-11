Северяне продолжают попадаться на уловку мошенников о компенсациях, теряя большие деньги

В полицию Мончегорска обратилась пожилая жительница посёлка 27-й километр с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала полицейским, что ей на телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудником Роспотребнадзора. Собеседница сообщила, что ей полагается компенсация в размере 856 тысяч рублей за преступные действия известного ясновидящего. Якобы в настоящее время производятся выплаты пострадавшим от действий лжеэкстрасенса. Пенсионерка ранее к данному ясновидящему обращалась, поэтому поверила неизвестной.

Злоумышленница заявила, что для получения компенсации необходимо оплатить судебные издержки и перевод денежных средств. За эти действия пенсионерке необходимо заплатить 33 тысячи 400 рублей.

Женщина, несмотря на то, что знала о подобных способах обмана по телефону, посредством банкомата перевела неизвестной указанную сумму. После этого 63-летняя женщина решила перезвонить по номеру телефона, указанному ей неизвестной, однако номер оказался заблокированным. Только тогда пенсионерка поняла, что ее обманули.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские установили, что номер, по которому жительница Мурманской области общалась с мошенницей, зарегистрирован в Москве.