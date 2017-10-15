Северяне продолжают верить мошенникам из социальных сетей

Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции, жители Заполярья продолжают попадаться на обман мошенников из социальных сетей.

Так, в ОМВД России по Печенгскому району обратилась жительница города Заполярный с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая получила сообщение со страницы родственника с просьбой занять ему денежные средства в сумме 10 тысяч рублей. Не проверив информацию, доверчивая северянка перевела на указанный в сообщении номер банковской карты требуемую сумму, а потом связалась с родственником, чтобы узнать, получил ли он денежный перевод. Узнав, что страницу родственника взломали, жительница Заполярного отправилась в полицию писать заявление о мошенничестве.

Аналогичным способом мошенники пытались обмануть жительницу Мончегорска, прислав ей сообщение с просьбой занять 4 тысяч рублей от имени родственницы. Однако бдительная северянка, зная о таком способе обмана, не поверила мошенникам и денег не перевела, а подозрительное сообщение показала полицейским.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.