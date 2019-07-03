Северяне скорбят по погибшим морякам-подводникам

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня в Североморске раскрыл некоторые подробности чрезвычайного происшествия на глубоководном аппарате в Баренцевом море. «В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнём, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», - сказал он на совещании в Североморске.

Он подчеркнул, что военные «ценой своих жизней выполнили трудную задачу – ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат».

Мурманчане, откликнувшись на трагедию в Баренцевом море, унёсшую жизни 14 моряков-подводников, приносят цветы в память о погибших к мемориалам. А в Североморске северяне цветы возлагают у подводной лодки К-21, филиала Военно-морского музея Северного флота.

Депутаты Мурманской областной Думы выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников. В телеграммах, направленных на имя командования частей ВМФ, выражены чувства глубочайшей скорби и сочувствия в связи со страшной трагедией, которая унесла жизни 14 моряков-подводников и болью отозвалась у всех соотечественников. Искренние соболезнования переданы родным и близким погибших, а пострадавшим - слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.

Сегодня вечером заупойная лития по погибшим пройдёт в храме Спаса-на-водах в Мурманске, рядом с которым находится мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время» с рубкой атомной подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море в 2000 году.

3 июля в храмах Заполярья пройдут панихиды по погибшим морякам-подводникам, сообщает пресс-служба митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.