Северяне вошли в тройку лучших на Международных соревнованиях газодымозащитников

В Петрозаводске прошли XXI Международные соревнования газодымозащитников. За право называться лучшими среди специалистов газодымозащитной службы состязались 15 команд, в числе которых выступили профессиональные огнеборцы из Санкт-Петербурга, Архангельской, Ленинградской, Мурманской и Оренбургской областей, а также Республики Финляндии.

Лучшим звено ГДЗC была признана команда первого звена ФГКУ «1 ОФПС по Республике Карелия», второго и третьего места удостоены, соответственно, команды Приморского ПСО города Санкт-Петербурга и Управления ГОЧС и ПБ Мурманской области.