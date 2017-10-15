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Мурманская область. Арктика15.10.17 12:52

Северяне все чаще обращаются в ИЦ УМВД России по Мурманской области за получением государственных услуг в электронном виде

У населения региона в силу различных причин наибольшей популярностью пользуются справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования  и справка о том, является или не является лицо подвергнутым  административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Предусмотрена электронная форма обращения за получением справок данного вида через ФГИС «Единый  портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и ее преимущества очевидны: специальная форма заявления заполняется быстро и частично в реквизитный состав сведения вносятся автоматически; заявления попадают непосредственно в Информационный центр, минуя ОВД и МФЦ; электронный формат позволяет осуществлять проверки граждан по учетам органов внутренних дел в автоматизированном режиме и сформировать соответствующую справку. 

В целом механизм электронного обращения позволил сократить срок подготовки справок до 10-15 дней против 30 установленных административными регламентами. По результатам рассмотрения заявления на выдачу справки об административном наказании за НОН в «Личный кабинет» гражданина на Едином портале направляется электронный образ справки, заверенный электронной подписью сотрудника МВД России. И эта справка может быть предоставлена по месту требования, поскольку в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, приравнивается к официальному документу на бумажном носителе. В настоящее время на федеральном уровне прорабатывается вопрос о юридической значимости справки о наличии (отсутствии) судимости, направленной в виде электронного образа в «Личный кабинет» гражданина на Едином портале и заверенной электронной подписью сотрудника МВД России, что в дальнейшем исключит необходимость посещения ИЦ, МФЦ или территориального ОВД для получения готовой справки.

В целях повышения качества предоставления государственных услуг и обеспечения их доступности на базе Информационного центра в течение двух лет функционирует Центр обслуживания по подтверждению учетных записей пользователей в ЕСИА, специалисты которого в часы приема граждан обеспечат их  регистрацию на Едином портале с моментальным получением кода доступа в «Личный кабинет», подтвердят учетную запись, окажут помощь в подаче заявления в электронной форме на предоставление справок. Аналогичные центры открыты в территориальных ОВД Мурманской области.

Для регистрации необходимы паспорт гражданина РФ, СНИЛС и мобильный телефон, для подачи заявления -  только паспорт и копии его страниц, содержащих сведения о личности владельца паспорта, о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, об отношении гражданина к воинской обязанности.

За 9 месяцев 2017 года специалистами Центра обслуживания ИЦ оказана помощь в регистрации на ЕПГУ 373 гражданам, в подтверждении учетной записи  -  772, в подаче заявления на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости  - 686. Обращаясь в Центры обслуживания, граждане экономят свое время и получают квалифицированную помощь в прохождении процедуры регистрации на ЕПГУ, в режиме реального времени на мобильный телефон им приходит код доступа в Личный кабинет, который впоследствии используется для получения самого широкого спектра государственных и муниципальных услуг (функций).

Все больше популярности приобретает у жителей региона электронный формат обращения за справками. В течение января-сентября текущего года посредством Единого портала в ИЦ поступило 4404 обращений, а в прошлом году - не более 1,5 тысяч.

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