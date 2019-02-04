Северяне знакомятся с историей коренных жителей Кольского края

2 февраля в Мурманском областном краеведческом музее прошёл традиционный День семейного отдыха «Саамы – коренные жители Кольского края», посвящённый Международному Дню саамов.

В преддверии праздника дети и их родители узнали о саамах – коренных жителях Кольского полуострова, об их основных занятиях: рыболовстве, охоте и оленеводстве. Ребята рассмотрели предметы декоративно-прикладного искусства и увидели основные цвета и формы орнамента, которые использовались для вышивки. Обязательным было изображение на одежде знака солнца, который вышивали на поясах и головных уборах. Он символизировал защиту от темных сил.

В завершение занятия ребята поучаствовали в мастер-классе по изготовлению декоративной закладки «Саамский узор», применив полученные знания.